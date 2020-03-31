Автобусы Нарьян-Марского автотранспортного предприятия будут курсировать по штатному расписанию

Эта неделя в Нарьян-Маре, как и во все России выходная. Люди вынуждены были уйти на карантин по указу президента страны. Чтобы минимизировать в городе контакты межу пассажирами общественного транспорта, приостановлена реализация льготных проездных, но все автобусы будут курсировать по привычному расписанию. Об этом рассказал глава АТП города В. Калюжный.



Он сообщил, что временно приостановлена продажа проездных для льготных групп пассажиров, согласно предписанию режима повышенной готовности в регионе. Купить проездные и воспользоваться правом бесплатного проезда не могут школьники и студенты, а также люди от 60 лет и старше. Эти ограничения призваны свести к минимуму все контакты между пассажирами, не допустить появления или распространения коронавируса в округе, где пока не зарегистрировано ни одного подобного случая.



Если пенсионеру нужно воспользоваться общественным транспортом, придется платить за проезд полную стоимость. Это жесткая мера, но необходимая, поскольку пожилые люди более остальных подвержены риску заболевания коронавирусной инфекцией.