На железнодорожном вокзале в Апатитах поставили блок-пост

Блок-пост начал работу в районе бывшего поста ДПС на въезде в Апатиты. Теперь в город с территории вокзала можно попасть только через один вход – мимо блок-поста. Здесь людям меряют температуру и объясняют, какие ограничения действуют в Апатитах.



Пост установлен силами компании "Фосагро", горадминистрации, транспортной полиции.



Здесь с людьми беседуют не только медики, но и полицейские. Большинство людей относятся к вынужденной задержке на вокзале нормально. Встречаются среди приехавших и неадекватные люди. Например, недавно на блок-посту был задержан турист, который несмотря на карантин приехал в Хибины покататься на лыжах, пока никого нет. Мужчину разместили в местном отеле только на одну ночь, а утром он был обязан покинуть город.



Глава Апатитов А. Гиляров отмечает, что все карантинные меры люди воспринимают спокойно, поскольку понимают, что безопасность нужна всем, и в первую очередь им. Важно не допустить распространения коронавируса в городе. Волонтеры доставляют лекарства и продукты пожилым апатитчанам, которым предписано оставаться дома.