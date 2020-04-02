Заголовок В Ухте остановлен весь общественный транспорт

На территории Ухты решили остановить работу всего общественного транспорта. Автобусы не курсируют по городу и не выезжают в поселки. До улучшения эпидемиологической обстановки прекращены межмуниципальные перевозки, в том числе багажа автотранспортом.





Но из всех правил есть исключения. Ограничения не касаются случаев оказания медпомощи, работы правоохранительных органов, органов ГО и ЧС, подведомственных организаций, надзорных органов в области защиты прав потребителей, благополучия человека и других структур, работающих для защиты жизни, здоровья, свобод граждан (противодействие преступности, охрана порядка, собственности, обеспечение общественной безопасности).



В Ухтинской горбольнице 112 докторов, обученных работе на необходимом уровне. 400 медсестер находятся в полной готовности к работе. Инфекционный корпус больницы - отдельное здание, которое готово принять 104 человека.



Готовятся обсерваторы, для чего проводятся работы по приведению их в соответствие с нормами. Как резерв рассматривается отель "Тиман" на 150 мест.



В Ухту поступило 10 тыс. масок, а комитет ГО и ЧС Коми регламентировал, какие организации ими будут снабжены. Резерв выдадут сотрудникам УК, "Ухтаспецавтодора", соцзащиты.