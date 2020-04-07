В центре гигиены и эпидемиологии НАО проведено 477 исследований на коронавирус
В Ненецком округе зарегистрированных больных коронавирусом нет, на самоизоляции и под наблюдением врачей находятся 47 человек. С карантина сняты 183 человека, которые находились в самоизоляции 14 дней и прошли повторные исследования на наличие коронавирусной инфекции.
Центр гигиены и эпидемиологии региона провел 477 тестов на коронавирус, и все были отрицательные, о чем рассказал государственный санврач региона Н. Кирхар.
Сейчас в округе действует карантин, который продлится до 12 апреля. Постановление подписано врио губернатора НАО Ю. Бездудным.
Школы перешли на дистанционное обучение, в детсадах есть дежурные группы для детей, чьи родители должны находиться на работе. Закрыты кафе, столовые, рестораны, буфеты, закусочные и иные предприятия общепита, а также салоны массажа, красоты, косметических процедур, сауны, СПА-салоны, солярии, спортзалы, бассейны. Ограничительные меры касаются органов, предоставляющих госуслуги в МФЦ. Не работают религиозные объекты. Есть вероятность, что карантин продлят.
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