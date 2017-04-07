В Североморск вернулся десантный корабль "Георгий Победоносец"

Мурманская область >> Общество >> 07.04.2017

После выполнения задач дальнего похода десантный корабль "Георгий Победоносец" вернулся домой в Североморск. На протяжении многих месяцев его экипаж работал в дальней морской зоне.

"Георгий Победоносец" был частью оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море. Свой поход он начал в мае прошлого года в акватории Североморска, и с тех пор "намотал" 45 тыс. морских миль. Этого бы хватило два раза пересечь земной шар по экватору. Это очень длинный путь, но моряки – народ выносливый, поэтому смогли преодолеть его достойно.

Командующий Северным флотом Н. Евменов сказал, что это был серьезный и масштабный поход, который должен был выполнить поставленную государством задачу. Экипаж проявил себя с лучшей стороны.

"Георгий Победоносец" вместе с судами Черноморского флота участвовал в доставке грузов для авиагруппы базы Хмеймим в Сирии.

Командир БДК "Георгий Победоносец" А. Жарков рассказал, что с командованием Черноморского флота взаимодействие было отлажено на "отлично". А. Жаркова по итогам похода наградили медалью "За заслуги перед Отечеством" 2-ой степени, 9 моряков получили медали Минобороны "За службу в надводных силах".

Есть такая морская традиция – дарить экипажу аппетитного и ароматного жареного поросенка, и в это раз она не была нарушена. Деликатес моряки получили от командующего флотом, и после скромной корабельной пищей он показался настоящим чудом.

Главной радостью моряков была встреча с семьями, но не надолго, потому что вернуться домой они смогут только по прошествии нескольких дней. После торжественного митинга по случаю возвращения, награждения и объятий родных им пришлось вернуться на судно, потому что плановые мероприятия превыше всего. Только на следующей неделе экипаж сможет полностью вернуться домой на отдых.





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