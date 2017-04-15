220 организаций и предприятий предоставят рабочие места подросткам на время каникул

Республика Карелия >> Общество >> 15.04.2017

В Карелии реализуется программа содействия занятости населения при поддержке министерства соцзащиты, в рамках которой осуществляется временное трудоустройство несовершеннолетних 14-18 лет. Подростки получили возможность в свободное от учебы время немного заработать на карманные расходы, помочь родителям и получить опыт работы.

В 2017 г. на эти цели выделено 3,5 млн руб. из казны республики. Они позволят устроиться на работу 1470 подросткам. Минсоцтруда Карелии и центры занятости региона планируют привлечь к сотрудничеству около 220 работодателей: организации предприятий, учреждений.

В большинстве случае работу можно будет найти в своих образовательных учреждениях, специализированных муниципальных организациях, среди которых социально-досуговые центры, центры детского творчества, центры дополнительного образования. В первую очередь получить работу имеют право несовершеннолетние, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, опасном социальном положении, дети-инвалиды.

Программа распространяется в основном на период летних каникул, когда у подростков появляется свободное время, которое они могут использовать с пользой для себя. Работа, которая будет им предлагаться, не требует квалификации и опыта, а всему, что нужно будет делать, можно научиться за небольшой промежуток времени. Это работа с бумагами, документацией, в интернете, на улице, на предприятиях с неопасным циклом производства, в социальной службе и т. д. Зарплата будет не такая, как у постоянных работников, которые имеют соответствующее образование, профессию и опыт работы.

В Минобразования считают, что работа – это первая возможность подростка понять, что такое дисциплина, работа в коллективе, обязательность и умение правильно распределить свое время для достижения цели.





Рекомендуем по теме:

8,5 млн руб. выделят в Череповце на летнее трудоустройство подростков

Минсоцзащиты и центр занятости Петрозаводска готовят новых кадров по новой программе

Для обустройства места для работника с инвалидностью в НАО работодателю выделяют 90 тыс. руб.

234 млн руб. Архангельская области получит на реализацию проекта "Мой двор"

25 центров патриотического воспитания откроют в Архангельске

У жителей НАО появилась возможность легко искать работу за пределами региона


Архангельские политики о футболе

Ледокол "Новороссийск" во время форума "Арктика - территория диалога" станет отелем

В Архангельске получили лицензию на проведение трансплантаций

В 2016 г. показатель инфекционной заболеваемости в Коми составил 483 человека на 100 тыс. населения

В водные объекты Вологодской области вложено 500 млн руб.

Госпрограмму поддержки ипотечных заемщиков закрыли раньше срока

С "Лыжни Дружбы" в Раякоски начался "Праздник Севера"
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета