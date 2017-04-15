220 организаций и предприятий предоставят рабочие места подросткам на время каникул

В Карелии реализуется программа содействия занятости населения при поддержке министерства соцзащиты, в рамках которой осуществляется временное трудоустройство несовершеннолетних 14-18 лет. Подростки получили возможность в свободное от учебы время немного заработать на карманные расходы, помочь родителям и получить опыт работы.



В 2017 г. на эти цели выделено 3,5 млн руб. из казны республики. Они позволят устроиться на работу 1470 подросткам. Минсоцтруда Карелии и центры занятости региона планируют привлечь к сотрудничеству около 220 работодателей: организации предприятий, учреждений.



В большинстве случае работу можно будет найти в своих образовательных учреждениях, специализированных муниципальных организациях, среди которых социально-досуговые центры, центры детского творчества, центры дополнительного образования. В первую очередь получить работу имеют право несовершеннолетние, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, опасном социальном положении, дети-инвалиды.



Программа распространяется в основном на период летних каникул, когда у подростков появляется свободное время, которое они могут использовать с пользой для себя. Работа, которая будет им предлагаться, не требует квалификации и опыта, а всему, что нужно будет делать, можно научиться за небольшой промежуток времени. Это работа с бумагами, документацией, в интернете, на улице, на предприятиях с неопасным циклом производства, в социальной службе и т. д. Зарплата будет не такая, как у постоянных работников, которые имеют соответствующее образование, профессию и опыт работы.



В Минобразования считают, что работа – это первая возможность подростка понять, что такое дисциплина, работа в коллективе, обязательность и умение правильно распределить свое время для достижения цели.