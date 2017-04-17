Ярмарка "Хлеб Вологодчины" прошла в Вологде

В череповецком "Алмазе" открылась ярмарка "Хлеб Вологодчины". 16 хлебопекарен представили на ней свою продукцию: куличи, булочки, пироги, налитушки, пряники, пончики и кексы.



Т. Титова, начальник отдела развития потребрынка экономполитики мэрии, рассказала, что мероприятие проводится седьмой раз и каждые раз представляет новых участников. Открываются небольшие пекарни и кондитерские цеха, которые предлагают новую продукцию и о ней должны узнать потенциальные потребители. Это нужно делать хотя бы потому, что ко всему новому покупатели всегда относятся настороженно, и ярмарка призвана развеять эти сомнения.



В рамках ярмарка проводится два конкурса: "Кулинарное путешествие кекса по миру" и "Возвращение русского калача". На первом участники должны продемонстрировать 3 вида кексов, которые пекут в разных странах, на втором – калачи на современный лад, т. е. нетрадиционные, а какой-то "изюминкой". Жюри должно оценить композицию, презентацию, вкус, цвет, аромат и качество мякиша.



Конкурсанты испекли восточные обрядовые калачи, старославянские, калачи с белыми грибами и капустой, ржаные — с тыквой и мясом, праздничные — с цукатами, орехами и корицей. Не обошлось и без традиционных вариантов.



Традиционный калач делают в форме замочка с круглой дужкой, за которую его можно держать и есть. По традиции, после того, как была съедена большая часть калача, ручку отдавали бедняку или собакам, а тем, кто брал эту ручку, кричали вдогонку, что он дошел до ручки. Современный калач делают из такого же теста, но украшают колосками и ромашками.



Пасхальные куличи на ярмарке пользовались особой популярностью, их старались приобрести и пойти посветить в церковь. Детям нравилась выпечка с начинкой, поэтому они предпочитали пироги и пирожки.