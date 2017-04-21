В Мурманск прибыл самый крупный сухогруз пароходства

Мурманская область >> Общество >> 21.04.2017

В Мурманск прибыл самый крупный сухогруз Мурманского морского пароходства. Новый балкер прибыл в порт, где его встречал человек, давший судну свое имя - Всеволод Белецкий.

Длина судна 180 м, ширина - 27 м, вместимость - 33 тыс. тонн. Балкер мурманского пароходства назван в честь руководителя предприятия В. Белецкого, стоявшего у штурвала пароходство 1985-1991 гг. На его плечи легла перестройка работы предприятия, когда пришлось заниматься не распределением государственных денег, а зарабатыванием средств самостоятельно.

Когда Белецкому сообщили, что собираются в его честь назвать судно, он был очень удивлен, потому что обычно такой чести удостаиваются посмертно. В момент прибытия суда в Мурманск Белецкий был взволнован и горд, и признался, что никогда не думал, что увидит огромный корабль со своим именем на борту.

Балкер прибыл из Амстердама, хотя сделан в Китае. Его управлением занимаются 20 человек. Для такого огромного стального гиганта это очень мало людей, и достигнуть этого удалось за счет современной техники и автоматизации многих процессов.

"Всеволод Белецкий" – судно маневренное, скоростное и потребляет довольно мало топлива как для такого гигантского размера. В пароходстве это первый сухогруз с такой вместимостью, потому что прежние балкеры могли принимать в 1,5 раза меньше груза, и были рассчитаны на работу только в арктических условиях. Новый сухогруз существенно расширит возможности использования, что продиктовано условиями современного рынка морских грузоперевозок.

В ближайшее время балкер отправится на погрузку, а первый рейс запланировал на следующую неделю. Через несколько дней в порту появится его брат "Иван Лопатин", названный в честь еще одного руководителя пароходства.





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