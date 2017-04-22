Низкопольные автобусы появятся в Архангельске

Архангельская область >> Общество >> 22.04.2017

В Архангельске планируют выпустить на городские маршруты низкопольные автобусы. Администрация города в настоящий момент разрабатывает документацию для проведения тендера на заключение контракта на обслуживание нескольких маршрутов, отвечающих условиям эксплуатации.

В текущем году в городе начинается оптимизация сети общественного транспорта, которую разработали специалисты НИИ и утвердили с учетом пожеланий местного астения и перевозчиков.

Нововведения коснуться упразднения маршрутов, которые проходят по одним и тем же направлениям. Теперь их будут обслуживать большие низкопольные автобусы. Первые из них появятся на дорогах во втором полугодии.

Автобусный парк в городе устарел еще десть лет назад, а полуразваливающиеся ПАЗики давно не отвечают требованиям современного городского транспорта. Скоро они навсегда покинут улицы Архангельска, может быть, даже со своими владельцами, которые за время работы не хотели вкладывать средства в развитие автопарка и продолжали перевозить пассажиров на развалюхах. Теперь в Архангельске появятся новые перевозчики, которые будут предлагать услуги на автобусах большой и средней вместимости.

В диалоге представителей Ассоциации автотранспортников пришли к выводу, что новую маршрутную сеть будут вводить в несколько этапов, чтобы люди и перевозчики смогли постепенно адаптироваться к новому транспорту, схеме его движения. Сформированы лоты для тендера, которые еще будут дорабатываться с учетом мнения компаний-перевозчиков, поэтому, возможно, новые автобусы будут ездить по улицам города наравне с небольшими и средними.

Готовят документацию для проведения тендера с учетом законодательных нюансов, что обеспечит равные возможности для потенциальных участников. Главные критерии отбора - наличие парка низкопольных автобусов, соответствующих требованиям качества пассажирских перевозок и статусу города, как столицы Поморья.






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