Мончегорск украсят граффити и рисунками

Мурманская область >> Общество >> 28.04.2017

Участники творческого конкурса, который организовал "Норникель", могут сделать подарок землякам - придумать рисунки для домов и остановок. Стены, на которых появятся картинки, уже определены.

Конкурс проходит по направлениям "граффити" и "рисунок". Создавать рисунок поручили детям 4-9 лет, разделенным на 2 возрастные группы. Им дали тему "Вот оно какое, наше лето!". Их рисунками украсят остановки. Участники 10-35 лет также разделены на группы, будут работать над граффити на тему "Подарок на юбилей города" (Мончегорск) и "Эко-город" (Заполярный, Никель).

Замначальника отдела соцпрограмм департамента персонала Кольской ГМК М. Лагутин отметил, что "Норникель" поможет неравнодушным северянам сделать город комфортнее.

В Мурманской области появится один из масштабных объектов стрит-арта. Раньше дома предпочитали раскрашивать в стиле соцреализма, теперь им на смену пришла более жизнерадостная и яркая тематика. Рисунок на его стене уравновесит пространство районов, придаст им новое звучание.

Эскизы домов можно выполнять на спецшаблонах, где учтены пропорции. Маленьким конкурсантам так утруждать себя не придется. Им достаточно просто нарисовать красивый рисунок, а после профессиональные художники компании "Раскрасим все" вплетут эти рисунки в единое тематическое целое. Именно эти художники являются многолетним партнером "Норникеля" в конкурсе "Добавь городу красок".

Работы принимаются до 19 мая, 24 мая подведут итоги и наградят победителей, которые получат дипломы и подарки от "Норникеля". Но главным призом все-таки будет появление рисунка в виде монументальной картины на улице. Ориентировочно это будет в августе.

Напомним, что 13-14 мая в Мончегорске состоится мастер-класс по стрит-арту.





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