Сторителлинг: истории, которые обучают

В современных условиях особый интерес пользователей вызывает система дистанционного обучения, предусматривающая достаточно широкий перечень эффективных инструментов. Одним из них считается сторителлинг. Многие, возможно, не слышали об этом термине. Однако, сталкивались с ним ни один раз.



Под этим понятием подразумевается целенаправленная, но ненавязчивая передача информации обучающего свойства или определенных навыков методом той или иной истории. Примечательно, что с этой целью могут использоваться внешние источники информации, которые тематически соответствуют концепции общего повествования. Конечная цель сторителлинга считается формирование мотивационных составляющих, которые побуждают обучающуюся аудиторию к совершению определенных действий.



В те времена, когда еще никто даже не догадывался о существовании такого инструмента, как сторителлинг в обучении, он уже эффективно использовался педагогическими классиками. Взять, к примеру, рассказы В.Сухомлинского. Целые поколения формировали свое мировоззрение на его наполненных глубоким смыслом повествовательных историях.



В чем конкретная польза сторителлинга?

решить волнующие аудиторию или персонал компании вопросы;



освоить абсолютно новые навыки и научиться смотреть на одну и ту же ситуацию под разными углами;



поверить в собственные силы и не сомневаться в том, что в реальности можно преодолеть любые преграды.

