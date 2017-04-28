Сторителлинг: истории, которые обучают
В современных условиях особый интерес пользователей вызывает система дистанционного обучения, предусматривающая достаточно широкий перечень эффективных инструментов. Одним из них считается сторителлинг. Многие, возможно, не слышали об этом термине. Однако, сталкивались с ним ни один раз.
Под этим понятием подразумевается целенаправленная, но ненавязчивая передача информации обучающего свойства или определенных навыков методом той или иной истории. Примечательно, что с этой целью могут использоваться внешние источники информации, которые тематически соответствуют концепции общего повествования. Конечная цель сторителлинга считается формирование мотивационных составляющих, которые побуждают обучающуюся аудиторию к совершению определенных действий.
В те времена, когда еще никто даже не догадывался о существовании такого инструмента, как сторителлинг в обучении, он уже эффективно использовался педагогическими классиками. Взять, к примеру, рассказы В.Сухомлинского. Целые поколения формировали свое мировоззрение на его наполненных глубоким смыслом повествовательных историях.
В чем конкретная польза сторителлинга?
Нет ничего удивительного в том, что современные методики обучения успешно дополняются сторителлингом. Это дает возможность:
- решить волнующие аудиторию или персонал компании вопросы;
- освоить абсолютно новые навыки и научиться смотреть на одну и ту же ситуацию под разными углами;
- поверить в собственные силы и не сомневаться в том, что в реальности можно преодолеть любые преграды.
Таким образом, популярное сегодня СДО можно сделать вдвойне более эффективным, если использовать инструментарий сторителлинга. Следует отметить, что аудитория всегда живо реагирует на подобные информационные включения. Это обусловлено тем, что обучающие понимают: им дается информация, взятая из реальной практики и имеющая прямое отношение к действительности.
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