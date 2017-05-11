Значки и пулеметы смогли увидеть посетители архангельского центра "Патриот"

Архангельская область >> Общество >> 11.05.2017

На площадке архангельского центра "Патриот" состоялся праздник "И все о той весне…". Холодный ветер и снег не помешали теплой атмосфере возле центра, а красные гвоздики напоминали о том, что на улице весна.

"Патриот" предложил для посещения несколько площадок. Студенты СГМУ на одной из них развернули целый военно-полевой госпиталь, а медики показывали, как в годы ВОв рискуя жизнью, возвращали в строй тех, кто дожил до сегодняшнего дня. Обстановка здесь была предельно простая, оборудование и хирургические инструменты - все времен ВОв, а роли врачей и медсестер исполняли студенты.

В фотозоне можно было сделать снимки в военной форме 1941-1945 гг., а у танка организовали площадку для детей.

Особенно трогательно звучали в этой обстановке стихи о войне, которые читали дети. Весело состязались взрослые и дети в перетягивании каната, а названия для своих команд выбрали под стать празднику: "Победа", "Бригада", "Красная армия", "СССР", "Силачи", "Катюша", "Непобедимые", "Т-134".

Интерес вызвала выставка "Оружие Победы", ставшая в городе традиционной. Здесь были представлены винтовки Токарева, ротный пулемет 1946 г., трехлинейные винтовки Мосина, ручные и пехотные пулеметы Дегтярева и мн. др. Гости могли попробовать себя в стрельбе из пневматического оружия, сфотографировать экспонаты, найденные во время поисковых экспедиций.

В качестве согревающего всем желающим раздавали горячую гречневую кашу и ароматный чай.

Также можно было увидеть выставку значков, посвященных ВОв. Архангельский коллекционер В. Вершинин собирал ее 46 лет, и сейчас она насчитывает около 1 тыс. экземпляров. Так память об отце- фронтовике переросла в дело всей его жизни, а теперь его смогли увидеть все жители и гости города.

Завершился праздник выступлением духового оркестра.





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