Значки и пулеметы смогли увидеть посетители архангельского центра "Патриот"

На площадке архангельского центра "Патриот" состоялся праздник "И все о той весне…". Холодный ветер и снег не помешали теплой атмосфере возле центра, а красные гвоздики напоминали о том, что на улице весна.



"Патриот" предложил для посещения несколько площадок. Студенты СГМУ на одной из них развернули целый военно-полевой госпиталь, а медики показывали, как в годы ВОв рискуя жизнью, возвращали в строй тех, кто дожил до сегодняшнего дня. Обстановка здесь была предельно простая, оборудование и хирургические инструменты - все времен ВОв, а роли врачей и медсестер исполняли студенты.



В фотозоне можно было сделать снимки в военной форме 1941-1945 гг., а у танка организовали площадку для детей.



Особенно трогательно звучали в этой обстановке стихи о войне, которые читали дети. Весело состязались взрослые и дети в перетягивании каната, а названия для своих команд выбрали под стать празднику: "Победа", "Бригада", "Красная армия", "СССР", "Силачи", "Катюша", "Непобедимые", "Т-134".



Интерес вызвала выставка "Оружие Победы", ставшая в городе традиционной. Здесь были представлены винтовки Токарева, ротный пулемет 1946 г., трехлинейные винтовки Мосина, ручные и пехотные пулеметы Дегтярева и мн. др. Гости могли попробовать себя в стрельбе из пневматического оружия, сфотографировать экспонаты, найденные во время поисковых экспедиций.



В качестве согревающего всем желающим раздавали горячую гречневую кашу и ароматный чай.



Также можно было увидеть выставку значков, посвященных ВОв. Архангельский коллекционер В. Вершинин собирал ее 46 лет, и сейчас она насчитывает около 1 тыс. экземпляров. Так память об отце- фронтовике переросла в дело всей его жизни, а теперь его смогли увидеть все жители и гости города.



Завершился праздник выступлением духового оркестра.