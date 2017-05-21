Тюлени Мурманска будут охраныть военные базы

Ученые морского биологического института Мурманска разработали программу для обучения тюленей. Это уникальный метод, благодаря которому тюлени смогут стать и спасателями, и исследователями, и военными.



Специальная методика обучения нужна не только ученикам, но и преподавателям, поэтому все тренеры должны ею овладеть в совершенстве. Только после этого можно рассчитывать на то, что ластоногие студенты их послушают. В настоящее время можно использовать животных и охране объектов, и в помощи при чрезвычайных ситуациях, и в научных целях. ММБИ обучает 5 животных, и каждое обладает своим характером. Их отлавливают маленькими на льдах Арктики. Особенности каждого животного и натолкнули ученых на мысль, что определять наклонности и способности тюленей, как и других морских млекопитающих, можно с детства.



Обучением тюленей в городе занимаются не первый десяток лет. Биологи поспособствовали тому, чтобы в регионе был создан океанариум. В 1980-е гг. в ММБИ проводил совместные работы с ВМФ, чтобы изучать возможности животных в инспекциях и охране различных объектов. Некоторые заявления биологов звучат просто фантастически. Например, они утверждают, что тюлени могут охранять морские базы и корабли.



Но спектр применения привычек и навыков тюленей вне военного сектора также широк. Ластоногие способны проверять подводные объекты, и если, проплывая мимо, они видят утечку, ставят в этом месте метку, сообщая о неполадке. Тюлени могут искать людей под водой и набрасывать на них удерживающее снаряжение. Закрепленные на них датчики измеряют параметры воды, снимают данные на разных глубинах, передавая информацию для обработки. Тюлени хорошо поддаются дрессировке, и именно поэтому их часто берут в дельфинарии для показательных выступлений. За хорошую работу их поощряют вкусненьким, но не сахаром, а рыбой.

