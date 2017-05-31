Проект "Новый общественный транспорт Вологды" будет внедряться с 2018 г.

Вологодская область >> Общество >> 31.05.2017

Проект под названием "Новый общественный транспорт Вологды" - разработка куратора фестиваля "Дни архитектуры в Вологде" А. Дуднева. Он небезосновательно считает, что весь городской транспорт должен быть объединен в единую систему.

Исследования, которые провел Дуднев, показали, что в городе резко снизился пассажиропоток в 3,5 раза с 2000 г. Люди перестали пользоваться общественным транспортом, который не отражает их потребности. Опрос 1,7 тыс. вологжан показал, что большинство готово пользоваться городским общественным транспортом только при определенных условиях. Он считают, что он должен ходить чаще, потому что люди, ценящие время, никогда не будут тратить на ожидание автобуса по 15-20 минут.

Дуднев предложил уменьшить количество маршрутов, а интервал движения сделать не более 10 минут. Также он считает, что линии, на которых люди ждут троллейбусы и автобусы подолгу, вообще нужно сократить. Это транспорт, курсирующий через парк Мира и Осаново с низким пассажиропотоком.

Перераспределить маршруты нужно так, чтобы их стало меньше, они не дублировались, но строго придерживались расписания. Сейчас в Вологде работают 38 маршрутов, а оставить из них можно всего 25. Предполагается, что добираться до дома людям придется с пересадками, а платить за них не придется, потому что частью программы будет введение единого проездного на весь городской транспорт. Только в случае с пересадками никто не посчитал, сколько времени будет уходить на то, чтобы добраться до дома на одном виде транспорта, а сколько на двух, с учетом его ожидания.

Мэр Вологды А. Травников считает стратегию оправданной и со следующего года планирует притупить к реализации программы, предварительно переговорив с перевозчиками.





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