Власти Ненецкого округа продолжают работу по трудоустройству работоспособных инвалидов

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 07.06.2017

Количество квотированных рабочих мест в НАО для людей с ограниченными возможностями здоровья, увеличилось. В 2016 г. на окружной бирже труда было всего 137 рабочих мест для инвалидов. На них устроились на работу 89 человек. К середине мая работодатели квотировании 167 мест для инвалидов, на которых работают 98 человек. Такой рост квотированных рабочих мест объясняется изменением в законодательстве региона.

Координировать работу помогает мониторинг предоставляемой работодателями информации. Потребность инвалидов в профподготовке определяется по результатам мониторинга. Работа в этом направлении не прекращается и направлена на то, чтобы трудоустроить всех работоспособных инвалидов.

В этом году в Центр занятости обратилось 30 человек с ограниченными возможностями здоровья. В соискатели зарегистрировался 21 человек, начали работу 9 человек.

Власти Ненецкого округа продолжают работу по трудоустройству работоспособных лиц. В рамках госпрограммы в текущем году запланировано оборудование 10 рабочих мест для инвалидов. Центр занятости заключил 2 договора на оснащение рабочих мест для инвалидов. В прошлом году за счет окружной казны в организациях НАО оборудовали 5 рабочих мест, 3 – дооснащены.

Губернатор НАО И. Кошин подчеркнул, что для властей одной из главных задач является дать возможность людям с инвалидностью приносить пользу обществу, работать и зарабатывать деньги. Для человека с инвалидностью работа - это не только способ заработать деньги, это социализация и общение, а иногда - шанс выйти за рамки четырех стен. Регион обязан дать людям эту возможность, потому что инвалиды – такие же граждане страны имеют право быть счастливыми. Им трудно адаптироваться в обществе, и нужно помогать им стать социально ориентированным и активными.





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