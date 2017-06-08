Сыктывкар 12 июня будет праздновать сразу два события - День России и День города

Республика Коми >> Общество >> 08.06.2017

Сыктывкар 12 июня будет праздновать сразу два события - День России и День города, поэтому программа мероприятий будет насыщенной, как никогда. Администрация столицы Коми постаралась сделать программу, которая охватит все слои населения, и будет интересна и детям, и пенсионерам, и молодежи.

Традиционно центральным местом празднования станет Театральная площадь, где состоится парад трудовых коллективов, который плавно перетечет в творческий концерт. "Гвоздем" концертной программы станет выступление певицы Валерии. Ее "разогревать" будут участники ВИА "Козырек" и проекта "Поющий Север".

На других концертных площадках выступят барабанщики "Beatmakers" и индейская группа "Wuambrakuna".

Помимо концертов в городе проведут фестиваль интеллектуальных и настольных игр для людей всех возрастов. Любители литературы смогут посетить акцию с образовательным уклоном - "Читающий Сыктывкар". На спортплощадке состоится выступление рок-групп, которое завершит шоу от театра огня "Firе-джем".

Праздничной программой постарались охватить и людей с ограниченными возможностями здоровья, для которых организуют фестиваль "Счастье без барьеров". В течение всего праздника на центральных улицах будет работать ярмарка народных ремёсел, где можно будет купить аутентичные вещи для хозяйства или гардероба.

На площадке под часами пройдет фестиваль землячеств, конкурс "Именинный пирог", фестиваль уличных развлечений. На площадке у мэрии пройдет VI Республиканский конкурс авторской песни для людей с инвалидностью.

В Кировском парке будут работать Экологические площадки, состоится фестиваль духовых оркестров, пройдет выступление дагестанских канатоходцев.

Также в городе состоится велопробег "Велоночь", который стартует в 20:00.





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