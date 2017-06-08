Мичуринский парк Сыктывкара изменит лицо

Республика Коми >> Общество >> 08.06.2017

О перспективах Мичуринского парка рассказал мэр Сыктывкара В. Козлов. Парк нуждается в обновлении, поэтому в ближайшую неделю будет подготовлен проект реконструкции, которому предстоит пройти ряд экспертиз. Экологи заявляют, что на территории парка сейчас появилось много птичьих гнезд, что найдет отражение в концепции обустройства парка, в частности в оформлении малых архитектурных форм.

Предварительный проект был разработан архитекторами ООО "4-8" и представлен на суд общественности месяц назад. Но реализация концепции оказалась слишком дорогой для местной казны, поэтому пока от нее пришлась отказаться. Всех секретов нового облика парка Козлов рассказывать не стал, но подчеркнул, что в уставленную смету постарались включить как можно больше работ, которые выгодно выделяют парк на фоне остальных. Основную часть работ нужно закончить в этом году, но это будет только часть обновления. Полностью работы будут завершены только в следующем году, при условии своевременного финансирования.

Пока в парке обновят дорожки, систему освещения, установят урны и скамейки, т. е. сделают необходимый минимум. А идеи "4-8" не пропадут. Их решено усовершенствовать, и коснуться изменения внешнего вида некоторых арт-объектов.

Текущим летом ремонтные работы проводятся Кировском и Мичуринском парках. На облагораживание популярных зон выделили 30 млн руб.

В поседение годы Мичуринский парк постепенно начал превращаться из гор мусора в лесу в настоящий парк, с аттракционами, теннисными кортами и всеми атрибутами парковой жизни. Но невооруженным взглядом видно, что он уступает Кировскому, и находится в более запущенном состоянии, поэтому его выбирают больше не для прогулок, а для того, чтобы посидеть на лоне природы на пикнике.





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