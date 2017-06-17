В НАО обсудили госполитику в отношении детей-сирот

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 17.06.2017

И. Кошин и Л. Свиридова обсудили итоги работы за полгода уполномоченного по правам человека в НАО. Ключевыми темами встречи были реализация госполитики в отношении сирот, достигших совершеннолетия, решение проблем людей в трудной жизненной ситуации.

Во время беседы Л. Свиридова рассказала о структуре обращений граждан, которые чаще всего приходят за поддержкой. Большую часть возникших вопросов удается решать оперативно, во взаимодействии с органами власти.

Когда за помощью обращаются граждане, оказавшиеся в тяжелой ситуации, они имеют право на поддержку, предусмотренную в бюджете НАО. Сегодня наблюдается конструктивное взаимодействие с отделением "Российского Красного Креста" в округе, эта организация поддерживает людей во всех начинаниях.

Уполномоченный по правам человека Л. Свиридова заручилась поддержкой губернатора в реализации проекта "Школа права", который направлен на просвещение молодежи 14-35 лет в области права.

Темой, требующей серьезной проработки и участия органов госвласти и институтов гражданского общества, стало сопровождение детей-сирот по достижению ими 18 лет. Свиридова рассказала, что часто бывают случаи, когда попавшие в самостоятельную жизнь люди попадают в ситуации, которыми пользуются их псевдо друзья или родственники. Нередко молодежь остается без денег. Этот вопрос требует дополнительного урегулирования на уровне законодательства. Также следует обратить на это внимание воспитателям и преподавателям детских домов, которые недостаточно информируют подростков о том, с чем можно столкнуться в жизни.

В конце встречи губернатор НАО и уполномоченная по правам человека пришли к соглашению привлечь к решению вопроса представителей общественных и государственных структур. Лучшая площадка для обсуждения этого вопроса - Общественная палата региона.





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