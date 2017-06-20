Губернатор НАО провел рабочую встречу со старостами микрорайонов Нарьян-Мара

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 20.06.2017

И. Кошин и О. Белак, мэр Нарьян-Мара провели встречу с главами ТОСов, которые рассказали о своих проблемах и инициативах. Большого внимания удостоилась проблема состояния дорог, которые считаются самыми плохими в стране, также обсудили проблемы уличного освещения, работу общественного транспорта, благоустройство территорий.

Глава ТОС "Молодежный" рассказал, что на дорогах микрорайона вообще нет тротуаров, что вызывает опасение у родителей маленьких детей и у пенсионеров. И. Кошин поручил профильному заместителю А. Еремееву обратиться с этим вопросом к окружному Собранию депутатов. На реконструкцию дороги должны быть выделены деньги.

Глава ТОС "Мирный" сообщил о том, что жители микрорайона просят построить спортивную площадку, причем обустройство территории обещают сделать своими силами. Планируется расчистить площадку под поле для мини-футбола, установить тренажеры, турники. Для строительства спортплощадки уже были закуплены трубы, на что выделили деньги бюджет НАО, а часть средств была получена благодаря гранту. Поддержка проекта оценивается в 295 тыс. руб., часть из которых пойдет на обустройство территории.

Старосты многих районов жаловались на то, что работа колодцев в зимний период практически заморожена. Скважины замерзают, и люди в 21 веке вынуждены ехать в соседние микрорайоны, чтобы набрать воды. Учитывая состояние дорог в зимний период, эти поездки превращаются в пытки. И. Кошин поручил О. Белаку организовать проверку действующих колодцев в рамках подготовки к отопительному сезону. Это нужно сделать работникам объединенных котельных и теплосетей до начала осеннего периода.

По итогам встречи было принято решение о проведении ряда мероприятии, направленных на ликвидацию существующих проблем.





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