150 детей приняли участие в фестивале дворового спорта в Архангельске

Архангельская область >> Общество >> 24.06.2017

В спартакиаде участвовали юные спортсмены, которые демонстрировали свое мастерство в мини-футболе, настольном теннисе, пионерболе, смешанной эстафете.

С. Скоморохова, замглавы Архангельска по соцвопросам, рассказала, что спорт, особенно дворовый, всегда актуален, поэтому проводить соревнования между дворовыми командами необходимо. В этом году в них участвовали 5 лагерей, а сама спартакиада проводится уже более 30 лет.

В перерывах между соревнованиями ребята сдавали нормы ГТО по бегу на 60 м., прыжкам в длину и упражнениям на пресс. Подсчитывались показатели отдельных спортсменов и команд. Для детей соревнования - это отличный способ проверить себя и свои возможности. На подобных фестивалях часто бывают представители спортклубов, различных секций, тренеры команд, которые могут пригласить наиболее отличившихся в свои команды. Кроме того, доступный результат – это стимул к развитию ребенка в спорте.

Соревнования проходили в физкультурно-спортивном комплексе им. Личутина. Эта площадка впервые стала местом проведения турнира, и организаторы собираются в будущем сделать ее постоянным местом проведения игр.

Директор ФСК И. Тропин рассказал, что во времена его детства во дворах были спортивные площадки, и эту традицию нужно поддерживать сейчас. Это должно привлекать детей к здоровому образу жизни. Многие великие спортсмены начинали с того, что гоняли мяч во дворе, и это пример для тех, кто хочет чего-то добиться в спорте. Сейчас молодежь сама стремится в спортзалы, на воркаут площадки и государству остается только поддерживать ребят в их стремлении.
По итогам соревнований первое место в командном зачете завоевал лагерь школы № 14, второе место досталось школе № 20, третье - школе № 59.





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