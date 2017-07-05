В НАО подвели итоги работы передвижного пункта весового контроля у п. Харьягинский

"Централизованный стройзаказчик" НАО подвел итоги работы передвижного пункта, начавшего работу в конце 2016 г в районе п. Харьягинский. На нем проходили процедуру взвешивания большегрузы. За полгода оформлено 73 акта по причине нарушения массы на сумму 1,8 млн руб. Эти деньги, взимаемые как возмещения ущерба за порчу дорожного полотна, пополнят дорожный фонд округа.



Проводимая работа необходима для сохранности дорог, которые считаются одними из самых плохих в стране. Грузовики – это серьезная угроза новому полотну и ущерб от одной перегруженной фуры соизмеряется с проездом 1-2 тыс. легковых автомобилей. Передвижной пункт стимулирует перевозчиков следовать закону и снижать нагрузку на дороги.



Параметры веса измеряются современными автомобильными весами и комплексом поста на базе обычной "Газели". Размер штрафа варьируется исходя из превышения массы и отсутствия спецразрешения для перевозки крупногабаритных грузов. Водителей могут оштрафовать на сумму 1 - 10 тыс. руб., или лишить права на 2 - 4 месяца. Максимальный штраф 50 тыс. руб. для должностных лиц, которые отвечают за перевозку, для юридических – до 500 тыс. руб.



Во избежание штрафа перевозчики могут получить спецразрешение по перевозке крупногабаритного и тяжеловесного груза. Стоит оно 1,6 тыс. руб., и называется госпошлиной. Разрешение выдают на 10 поездок и 3 месяца. За 6 месяцев текущего года "Централизованный стройзаказчик" выдал 57 разрешений на 91,2 тыс. руб.



В конце 2017 г пункт весового контроля может начать работу в автоматическом режиме, о чем рассказал вице-губернатор округа А. Еремеев во время встречи с депутатами и активистами ОНФ. После обновления на пункте весового контроля взвешиваться авто будут в автоматическом режиме, не останавливая транспортное средство. Счета выставляться будут так же автоматически.