Со дна Щукозера поднимут обломки истребителя Р-39 "Аэрокобра"

Мурманская область >> Общество >> 06.07.2017

Специалисты аварийно-спасательных и поисковых работ Северного флота готовятся поднять со дна Щукозера обломки истребителя Р-39, обнаруженные несколько лет назад. Сделают они это в ближайшие два месяца.

Подготовка процесса держится под контролем командующего СФ вице-адмирала Н. Евменова, который много внимания уделяет музейной и военно-исторической работе.

В июле Щукозера на приблизительно сорокаметровой глубине нашли крупный объект еще в ходе экспедиции 2011 г. Средствами гидролокации были обнаружены остатки самолета, которые идентифицировали как части истребителя "Аэрокобра". Этот самолет во время ВОв по ленд-лизу прилетел из США в СССР. Это был подарок от союзников из США.

В 2013 г место крушения истребителя осмотрели с помощью подводных телеуправляемых аппаратов и обнаружили в иле фрагменты фюзеляжа, винт, крыло. Повторные подтверждения информации были получены в 2015 и 2017 гг.

Из военных архивов стало известно, что в марте 1945 г над Щукозером во время учебно-тренировочного полета упал истребитель Р-39, входивший в состав 2-й эскадрильи 255 авиаполка ВВС СФ. Пилотом был младший лейтенант Ф. Варавчиков, который погиб вместе с самолетом. Самолет начал падать на лед, пробил его и ушел под воду, поэтому пилоту спастись не удалось. Причины падения на сегодня не известны, потому что в архивах никакой информации об этом найти не удалось.

В этом году на СФ, помимо подводных работ на транспорте "Томас Дональдсон", планируют продолжить поисковую экспедицию на территории Мурманской области. Искать будут предметы, сохранившиеся со времен Великой Отечественной войны. Обнаруженные артефакты восстановят до выставочного состояния и пополнят ими экспозиции Военно-морского музея СФ.





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