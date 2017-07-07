В Кондопоге национализируют соцобъекты

Несколько объектов соцсферы, построенные на средства Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината, передадут в собственность государства. Об этом договорились на встрече врио главы Карелии А. Парфенчиков и жители Кондопожского района, где губернатор находился с рабочим визитом.



В настоящий момент руководство предприятия работает над передачей в госсобственность Дворца искусств, бассейна, Ледового дворца и других объектов, принадлежащих компании "Кондопога". Часть из них перейдет в региональную, часть – в муниципальную собственность. На документальное подтверждение потребуется около 2 месяцев. Содержание объектов не будет затратным, потому что у города есть план по их развитию.



Социально значимые объекты построены в начале 2000-ых годов, когда "Кондопога" была преуспевающим предприятием и ведущим игроком на мировом рынке бумаг. Сейчас оно находится на третьей позиции в мировом рейтинге, но за последние 10 лет дела идут плохо.



"Общественный контроль" сообщил, что в июне 2016 г арбитражный суд Карелии признал компанию банкротом. В мае 2017 г предприятие решили продавать, по поводу чего проводятся переговоры с потенциальным инвестором.



ЦБК, находящийся в тяжелом финансовом положении, не в состоянии содержать дорогостоящие соцобъекты, а новый инвестор не спешит брать на себя эти обязательства и вкладываться в социальную сферу. В таком положении единственное верное решение – передать их в собственность государства, чтобы гарантировать поддержку и продолжать работать над развитием инфраструктуры. Глава Карелии считает, что республика обязана приложить все усилия, чтобы местные жители не почувствовали неудобств в связи с простоем объектов даже в процессе передачи их новому собственнику.