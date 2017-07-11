Депутат Госдумы от НАО С. Коткин инициировал изменения в закон о КМНС

В Южно-Сахалинске состоялось выездное заседание Госдумы, на котором обсуждались вопросы развития и сохранения коренных малочисленных народов Сибири, Дальнего Востока и Севера.



В обсуждении насущных вопросов приняли участие депутаты, представители региональных парламентов, органов власти, сенаторы, общественные организации, журналистское сообщество. Они высказывали свое мнение относительно обеспечения приоритетного права коренным народам Севера, Дальнего Востока и Сибири на использование природных ресурсов своих территорий. Участники совещания пришли к выводу, что интересы коренных народов по части ведения ими хозяйственной деятельности, сегодня не учтены в действующем законе федерации.



В НАО проживает около 7,5 тысяч ненцев, и это главная нация региона. Для соблюдения ее прав в регионе многое делается, хотя остаются вопросы, которые силами субъектов РФ решить не всегда получается или вообще возможно. Они могут быть решены только на федеральном уровне. Об этом завил С. Коткин.



Депутат Госдумы от Ненецкого округа считает, что одна из самых острых проблем, с которой приходиться сталкиваться в округе, - исключение территорий традиционного природопользования из списка особо охраняемых. Это случилось в 2013 г., и теперь закон разрешает промышленное освоение без экологической госэкспертизы.



С. Коткин внес предложение внести изменения в закон федерации "Об экологической экспертизе". По его мнению, после этого строительство или реконструкция объектов промышленности в границах зон традиционного природопользования малочисленных народов, будут допустимы после проведения госуэколэкспертизы.



На совещании озвучили предложения о проведении "ревизии" закона федерации и нормативных правовых актов, затрагивающих КМНС, их обновления, объединения в общий кодекс, который депутат В. Пивненко назвала "Кодексом господдержки малочисленных народов".