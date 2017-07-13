Мужской монастырь XIII в на о. Каменном возобновит работу

Вологодская область >> Общество >> 13.07.2017

В Вологодской области возобновит работу Спасо-Каменный Преображенский монастырь, который был основан в XIII в на о. Каменном.
Мужской монастырь является древнейшей обителью Русского Севера. В 30-е годы прошлого века монастырь закрыли и разорили.

Восстанавливать обитель начал А. Плигин в 1991 г. Буквально из руин сначала была восстановлена гостиница монастыря и Успенская колокольня, где был оборудован храм. Сейчас на острове функционирует Архиерейское подворье Спасо-Каменный монастырь. Настоятель мужской обители - игумен Дионисий (Воздвиженский). В Вологодской епархии уже подготовили прошение об открытии монастыря в подворье. Решение должна принять спецкомиссия Синодального отдела по монашеству и монастырям.

Когда монастырь откроется, Владыка Игнатий собирается перевезти в него мощи преподобного И. Каменского. Сейчас они находятся в Богородицерождественском соборе, который длительное время являлся кафедральным храмом города. Уже известно, что событие приурочат ко дню памяти преподобного, 23 сентября.

Помимо Иоасафа со Спасо-Каменным монастырем связывают жизни 11 русских святых - его основателя,благоверного князя Г. Васильковича, святителя Д. Ростовского Святогорца, преподобных А. Куштского, Д. Глушицкого, Е. Сямженского, родителей преподобного Иоасафа князей Марии и Дмитрия.

Игумен Дионисий рассказал, что иконописцы из Москвы уже пишут специально для монастыря копию образа "Умиление Подкубенская", так как церковь считает, что именно эта икона пришла из Спасо-Каменного монастыря.

Восстановительные работы в монастыре выдуться постоянно. Там работают высококвалифицированные и опытные реставраторы. Принимают участие в работах и местные жители, которые хотя приобщиться к святому делу.





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