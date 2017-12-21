В Костомукше открылся каток с тайгой и северным сиянием

Республика Карелия >> Спорт >> 21.12.2017

В Костомукше открылся необычный крытый каток для массовых катаний. Уникальность нового спорткомплекса в том, что в нем одновременно могут тренироваться спортсмены и кататься отдыхающие. В ФОК сразу два катка, и посетители одного не зависят от посетителей другого.

Новый каток сделали особенно привлекательным за счет уникального дизайна. Он напоминает настоящее звездное небо, со звездами и северным сиянием. Также его стены украшают таежные пейзажи, которыми хочется любоваться, и на фоне которых посетители с удовольствием фотографируются.

Учредитель спорткомплекса и управляющий директор компании "Ягоды Карелии" А. Самохвалов отметил, что когда открывался первый каток, никто даже предположить не мог, насколько он окажется востребованным и популярным. Это сразу выявило главную проблему – он не мог совмещать спортсменов и любителей, и постоянно приходилось ограничивать во времени то одних, то других. Спортсменам доставалось самое неудобное время, в том числе раннее утро и поздний вечер.

Разводить по времени любителей и спортсменов, которым надо играть и тренироваться, можно только при наличии двух катков. Тогда было решено во втором помещении, пустующем, оборудовать еще один каток для массового катания, чтобы первый полностью отдать спортсменам. Его решили украсить по- зимнему и по-карельски, чтобы создать атмосферу праздника и новогоднего настроения.

С открытием в Костомукше нового многофункционального ФОК местных жителей поздравил заместитель министра по делам молодежи, физкультуре и спорту Карелии М. Антипов, который в сопровождении главы "города горняков" А. Бендиковой побывал на открытии и увидел своими глазами новую спортивную точку притяжения для местных любителей хоккея и фигурного катания.





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