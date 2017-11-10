Инклюзивный тренажерный зал открылся в Архангельске

Инклюзивный универсальный зал расположился в огромном центре сети фитнес-клубов "Палестра". Он занимает 700 кв. м. Самое интересное, что находится он на третьем этаже здания, а попасть в него маломобильным гражданам можно только на лифте.



Открытие зала – результат полугодовой работы Центра развития адаптивного спорта в регионе, социального кластера, Корпорации развития.



На молодежном форуме "Команда" 29 в августе 2017 г, было представлено много кейсов - задач, которые активистам поставили власти и бизнес. Один из кейсов - "Модель ГЧП в развитии адаптивной физкультуры". Благодаря такому партнерству бизнеса и государства и открылся тренажерный зал.



В новом зале все тренажеры адаптированы под нужды "особых" спортсменов. Многие из этих людей приносят в копилку Архангельской области "золото", представляют регион на всероссийских и мировых соревнованиях. За счет открытия зала в ближайшее время можно надеяться на качественный рост результативности архангельских спортсменов.



Оценить доступность тренажеров и самого зала на открытии смогли представители Центра развития адаптивного спорта и люди с ограниченными возможностями - пилоты экзоскелета С. Рубинштейн и Ю. Нестеренко, которые вынуждены передвигаться на коляске после травм спины.



Особенность новой фитнес-площадки - реабилитационные тренажеры HUR (Финляндия), где нагрузка выставляется с помощью компрессора, нагнетающего воздух. Повысить и понизить ее можно нажатием красной кнопки. Плюс тренажеров в том, что они позволяют выполнять все виды упражнений для плечевого пояса и зоны штанги с силовыми нагрузками.



Северяне могут посещать инклюзивный зал по гибкой льготной системе, а воспитанники Центра развития адаптивного спорта - бесплатно.