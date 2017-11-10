Сроки проведения "Буран-дей" или Гонки на снегоходах переносятся

Глава НАО А. Цыбульский после осмотра трассы для проведения соревнований завил, что их придется перенести. Перенос сроков ежегодных соревнований связан с обеспечением комфорта для участников и зрителей самого массового в округе праздника. Обычно гонки проводятся в конце марта, но иногда погода преподносит сюрпризы - теплую погоду, что приводит к небезопасности участников. По этой причине решили не рисковать и передвинуть сроки проведения на более ранние, с гарантированной морозной погодой. В этом году "Буран-дей" пройдет 9-10 марта.



По поводу проведения соревнований власти города заседают почти каждый день, решая вопросы поднятия престижа турнира, задействования в нем как можно больше людей разного возраста и мн. др. Также до сих пор не решен вопрос, как будут называться соревнования "Буран-дей" или "Гонки на снегоходах на приз Героя России А. Чилингарова". Цыбульский считает, что с точки зрения популярности и простоты восприятия лучше оставить название "Буран-дей", но заслуги основателя соревнований никто не отменял.



Кросс на снегоходах в этом году пройдет в районе Качгортинской курьи. В истории проведения гонок, именно это место считается наиболее комфортным для зрителей. Подготовка трассы будет начата за неделю до соревнований. Длина трассы должна быть 1 тыс. – 2,5 тыс. м.



9 марта в Нарьян-Мар приедут участники соревнований и гости, и в этот же день пройдет жеребьевка и свободная тренировка, в ходе которой участников распределят по отборочным заездам.



Напомним, что участники будут бороться за победу в 5 категориях: мужчины 18 - 55 лет, юниоры 18 - 25 лет, женщины и ветераны-мужчины старше 55 лет, мужчины в свободном классе снегоходов. Отбор и финальные заезды состоятся 10 марта.