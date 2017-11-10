Сроки проведения "Буран-дей" или Гонки на снегоходах переносятся

Ненецкий автономный округ >> Спорт >> 25.01.2018

Глава НАО А. Цыбульский после осмотра трассы для проведения соревнований завил, что их придется перенести. Перенос сроков ежегодных соревнований связан с обеспечением комфорта для участников и зрителей самого массового в округе праздника. Обычно гонки проводятся в конце марта, но иногда погода преподносит сюрпризы - теплую погоду, что приводит к небезопасности участников. По этой причине решили не рисковать и передвинуть сроки проведения на более ранние, с гарантированной морозной погодой. В этом году "Буран-дей" пройдет 9-10 марта.

По поводу проведения соревнований власти города заседают почти каждый день, решая вопросы поднятия престижа турнира, задействования в нем как можно больше людей разного возраста и мн. др. Также до сих пор не решен вопрос, как будут называться соревнования "Буран-дей" или "Гонки на снегоходах на приз Героя России А. Чилингарова". Цыбульский считает, что с точки зрения популярности и простоты восприятия лучше оставить название "Буран-дей", но заслуги основателя соревнований никто не отменял.

Кросс на снегоходах в этом году пройдет в районе Качгортинской курьи. В истории проведения гонок, именно это место считается наиболее комфортным для зрителей. Подготовка трассы будет начата за неделю до соревнований. Длина трассы должна быть 1 тыс. – 2,5 тыс. м.

9 марта в Нарьян-Мар приедут участники соревнований и гости, и в этот же день пройдет жеребьевка и свободная тренировка, в ходе которой участников распределят по отборочным заездам.

Напомним, что участники будут бороться за победу в 5 категориях: мужчины 18 - 55 лет, юниоры 18 - 25 лет, женщины и ветераны-мужчины старше 55 лет, мужчины в свободном классе снегоходов. Отбор и финальные заезды состоятся 10 марта.





Рекомендуем по теме:

В Нарьян-Маре готовятся к гонкам на снегоходах

395 пройдут участники приключенческой гонки Red Fox Adventure Race XVI powered by Polartec в Карелии

В Вельске прошел чемпионат Архангельской области по мотокроссу

Между организациями и предприятиями Архангельска прошел турнир команд по настольному теннису

Лыжные гонки "Северное сияние" стартуют 7 апреля в Нарьян-Маре

В Североморске подготовили трассу для военных командных соревнований "Заполярный рубеж"


В Апатитах набирает популярность Галерея ледовых скульптур

2018 г в НАО пройдет под знаком "Год оленеводства"

Новогодний старт "Бенгальские огни" был дан в Череповце

Аэропорт Архангельска стал собственностью региона

Форум НКО прошел в Нарьян-Маре

В Северодвинске закончили реконструкцию подлодки "Тула"

Северяне заключили договор на заготовку 12 тыс. новогодних елей
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета