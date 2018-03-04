Мурманск примет 3-й Чемпионат мира по ледяному плаванию

В 2015 г в городе проводился первый Чемпионат мира по ледяному плаванию. Он получил статус события года в рейтинге "WOWSA AWARDS"-2015 за выдающиеся достижения в плавании на открытой воде.



В следующем году в Мурманске пройдет 3-й Чемпионат мира по ледяному плаванию, о чем было подписано соответствующее соглашение между администрацией города и Международной ассоциацией Ледяного плавания в британском Винчестере.



Соревнования состоятся 14 - 17 марта 2019 г. И. Андреева, председатель комитета по физкультуре и спорту Мурманска, сообщила, что перед властями стоят высокие задачи, а проведение международных состязаний потребует большого количества мероприятий, которые придется организовать в преддверии праздника, и высокого уровня техподготовки. В прошлые годы он также отвечал высоким требованиям, но в 2019 г это будет совершенно новый уровень.



У Мурманска уже сложился имидж родины ледяного плавания, а первый чемпионат дал массу положительных эмоций. Три года назад в адрес администрации города приходило много благодарственных писем от организаций и частных лиц за событие высокого уровня, которое вызвало интерес у местных жителей, спортивной общественности и гостей города. Не исключено, что в городе будут организованы новые спортивные соревнования.



Но ледяное плавание – не единственное спортивное событие, которое популярно в городе. Уже в этом году, 10 марта в парке им. Пушкина в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" пройдет физкультурное мероприятие "Регби на снегу" в рамках зимнего фестиваля "Выходи гулять!". Мероприятие организует спортивная школа № 1 в формате детской игры с мячом. К участию приглашают команды из 6 человек с возрастом участников 8 - 11 лет.