Первое на Северо-Западе училище Минспорта РФ откроют в Кондопоге

Первое на Северо-Западе России училище олимпийского резерва откроется в январе 2019 г. Открыть его хотят в первый день года - 1 января! Глава Карелии А. Парфенчиков сообщил об этом после встречи с министром спорта страны П. Колобковым, во время своего визита в Москву.



Стороны обсудили вопросы передачи спортобъектов Кондопоги в собственность федерации. Все это станет базой для училища. Профилакторий комбината передадут также будущему училищу, возможно, там сделают общежитие для учеников, тренеров и преподавателей.



Карелии нужно предложить кандидатуру руководителя училища. А. Парфенчиков настоял на том, что специализация спортобъета была зимней. В частности, он предложил обратить внимание на шорт-трек, так как это один из самых медалеемких видов Олимпиады. Для этого нужно обустроить специальную ледовую площадку. Также есть предложение по легкоатлетическому манежу, хотя глава региона все же больше склоняется ко льду. Для училища всего одной ледовой площадки слишком мало, так как есть фигурное катание, хоккей, шорт-трек, а спортсменам нужно регулярно тренироваться, участвовать в соревнованиях, и на одном льду это делать невозможно.



Главу Карелии понять можно. Каким спортом заниматься в республике, если не зимним, учитывая, что большую часть года здесь холодно и идет снег. Конечно, можно заниматься и летними олимпийскими видами, но только в помещениях, так как лето в Карелии короткое.



Предложение передать спортобъекты города бумажников во владение федерации впервые было озвучено в мае прошлого года, когда в Кондопогу приезжал с визитом бывший полпред президента Н. Цуканов. Теперь эта идея обрела более ясные формы, и к подготовке объекта начнут готовиться в ближайшее время.