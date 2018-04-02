Фигурист Д. Алиев сдал в Ухте нормативы ГТО

Родители олимпийца организовали сдачу нормативов ГТО. Спарринг-партнером Дмитрия стал его брат Алексей. Одинаковые результаты браться Алиевы показали в челночном беге, почти одинаковые - в сгибании и разгибании, прыжках в длину. Но со стрельбой у них не задалось, сказалось отсутствие спецподготовки.



После норм ГТО ребята бегали на лыжах, а принимали нормативы представители Управления физкультуры горадминистрации. Не остались в стороне и родители, поскольку папа является директором спортивной школы, где будущий участник Олимпиады делал первые шаги в спорте. Также Дима получил взрослый разряд по лыжным гонкам, первый в его жизни.



Алиевы выполнили не все нормативы комплекса, но заветный значок все рано получат, а невыполненные элементы будут выполнены под присмотром Алиева-старшего.



Д. Алиев позже встретился с журналистами и рассказал, что к предложению отца сдать нормативы ГТО отнесся положительно, потому что спорт для него всегда был на первом месте, тем более в Ухте. В это поверить не трудно, так как юный Алиев только месяц назад вернулся с Олимпиады.



У мамы фигуриста на днях был день рождения, и сын решил сделать ее приятный сюрприз, поэтому не предупредил о своем приезде в родной город.



Теперь Д. Алиев спортсмен №1 для Ухты, поэтому его повеление всегда сопровождается неким ажиотажем. В этот раз Дмитрий решил его избежать. Но он все-таки нашел время встретиться и со своими друзьями, и с первым тренером, и с журналистами.



Славу ухтинца город может использовать для пропаганды здорового образа жизни, для популяризации спорта и мн. др. Так как отец фигуриста помимо должности директора спортшколы является еще и депутатом, можно не сомневаться, что успехи сына он использует в правильном русле.