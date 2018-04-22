Гонкой в трусах завершился лыжный сезон в столице Коми

Альпийской гонкой в Сыктывкаре закончился лыжный сезон. Мероприятие проведи весло и интересно, чем поставили жирную точку сезона. Бегуны вышли на старт в ярких костюмах и купальниках, среди которых были врач скорой помощи, животные, герои мультфильмов и мн. др. Бегать в костюмах правилами гонки не запрещается, но особенностью является выход на старт в летних шортах и юбках.



Первыми выпустили на старт самых юных участников от 18 лет. Дамы, согласно правилам, должны были преодолеть 2 круга по 1,5 км, мужчины - 4 круга.



Всего в гонке приняли участие около ста человек со всей республики. Они собрались в лыжном комплексе "Динамо", чтобы принять участие в восемнадцатой по счету "гонке в трусах". Самым старшим из них был 80-летний дедушка, который решился на лыжный забег впервые, но были и те, кто участвует в гонке более 10 лет.



Участники с выдумкой подошли к соревнованиям. Несмотря на сугробы вокруг, девушки не побоялись надеть летние юбки, пляжные шорты, а одна из них даже нарядилась в платье а-ля Чикаго 20-х годов и эпатажно смотрелась на лыжах. Но настоящий фурор среди зрителей произвел лыжник в образе пещерного человека, так как на нем из одежды была только набедренная повязка "под леопарда".



Из 70 мужчин и 27 дам победу одержали А. Рочев, для которого победа в этой гонке стал уже пятой. Свой интерес именно к ней он объясняет формой лыжников, польку приходится бежать практически раздетым, и нужно не только не замерзнуть, но и не заболеть. Кроме того, здесь всегда собираются очень интересные люди, с которым хочется пообщаться не только на спортивную тематику, но и за пределами трассы.



Напомним, что Альпийскую гонку учредил олимпиец и мастер спорта международного класса В. Леготин.



