Гонкой в трусах завершился лыжный сезон в столице Коми

Республика Коми >> Спорт >> 22.04.2018

Альпийской гонкой в Сыктывкаре закончился лыжный сезон. Мероприятие проведи весло и интересно, чем поставили жирную точку сезона. Бегуны вышли на старт в ярких костюмах и купальниках, среди которых были врач скорой помощи, животные, герои мультфильмов и мн. др. Бегать в костюмах правилами гонки не запрещается, но особенностью является выход на старт в летних шортах и юбках.

Первыми выпустили на старт самых юных участников от 18 лет. Дамы, согласно правилам, должны были преодолеть 2 круга по 1,5 км, мужчины - 4 круга. 

Всего в гонке приняли участие около ста человек со всей республики. Они собрались в лыжном комплексе "Динамо", чтобы принять участие в восемнадцатой по счету "гонке в трусах". Самым старшим из них был 80-летний дедушка, который решился на лыжный забег впервые, но были и те, кто участвует в гонке более 10 лет.

Участники с выдумкой подошли к соревнованиям. Несмотря на сугробы вокруг, девушки не побоялись надеть летние юбки, пляжные шорты, а одна из них даже нарядилась в платье а-ля Чикаго 20-х годов и эпатажно смотрелась на лыжах. Но настоящий фурор среди зрителей произвел лыжник в образе пещерного человека, так как на нем из одежды была только набедренная повязка "под леопарда". 

Из 70 мужчин и 27 дам победу одержали А. Рочев, для которого победа в этой гонке стал уже пятой. Свой интерес именно к ней он объясняет формой лыжников, польку приходится бежать практически раздетым, и нужно не только не замерзнуть, но и не заболеть. Кроме того, здесь всегда собираются очень интересные люди, с которым хочется пообщаться не только на спортивную тематику, но и за пределами трассы.

Напомним, что Альпийскую гонку учредил олимпиец и мастер спорта международного класса В. Леготин.

 





Рекомендуем по теме:

В Карелии выбирают символ лыжного фестиваля "Зимние фонтаны"

"Гиперборейская масленица" прошла в Петрозаводске

В Коми завершился Кубок по кроссу и лыжероллерам

В Североморске подготовили трассу для военных командных соревнований "Заполярный рубеж"

В Апатитах прошли соревнования "Автобиатлон 2017"

Марафон Праздника Севера в Мурманске собрал около 1 тыс. участников


Конференция "Арктическая телемедицина" пройдет в Нарьян-Маре

Российско-норвежская экспедиция вернулась с путешествия по полуострову Канин

Добровольческий форум пройдет в Архангельске 20-22 апреля

"Формула успеха" определила лучших режиссеров Коми

Бизнесмены одобрили работу правительства Коми в развитии конкурентной среды

"Столица российского дизайна" приедет в Петрозаводск

Стадо северных оленей на острове Колгуев восстанавливается после массового падежа
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета