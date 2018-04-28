Сыктывкарский клуб "Новая генерация" коллективно сходил в кино на "Тренера"

Игроки, тренеры, дубль "Новой генерации", воспитанники футбольной спортшколы посмотрели новую российскую спортивную драму "Тренер" Данилы Козловского. Это стало совместной акцией, организованной кинотеатром и Федерацией футбола Коми.



Игрок "Новой генерации" Д. Леготин после фильма признался, что постоянно сравнивал киношный "Метеор" со своей командой. Схожесть ситуаций трогает за душу, заставляет задуматься о том, что достичь результата можно только усердно работая, как в фильме. Это показатель того, как даже несчастный человек, неудачник может добиться блестящего результата и сплотить вокруг себя команду единомышленников.



Впереди у команды "Новая генерация" важные матчи Суперлиги - дерби с "Ухтой" и игра с "КПРФ" в Москве.



Главный тренер команды В. Яшин считает, что эмоции от просмотра фильма помогут игрокам на финише регулярного чемпионата, так как этот фильм способен зарядить на нужный результат.



Сейчас "Новая генерация" играет неплохо, и ей иногда не хватает реализации моментов, но упаднического настроения у ребят не бывает, а "Тренер" только подстегнет их к достижению цели.



Но игроки отметили, что без художественного вымысла в картине не обошлось. Например, общение в раздевалке в фильме сильно утрировано, на самом деле там все гораздо жесче.



Напомним, что игры между "Ухтой" и "Новой генерацией" состоятся сегодня и завтра в Ухте. У "Новой генерации" цель одна – победить в обоих. Завершать чемпионат подопечные В. Яшина будут также на выезде, в Москве 6 мая.



На сегодняшний день "Новая генерация" находится на десятой строчке турнирной таблицы чемпионата России среди клубов Суперлиги, а небольшое отставание от лучшей восьмерки, которая будет играть в плей-офф, - всего 2 балла.