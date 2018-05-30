В Нарьян-Маре открылся теннисный турнир в мужском одиночном и парном разрядах

Ненецкий автономный округ >> Спорт >> 30.05.2018

Старт турниру дал глава НАО А. Цыбульский, которого поддержал президент "Лукойл" В. Алекперов.

Соревнования проходят больше 10 лет, но впервые на новом теннисном корте. Спортсооружение построено при финподдержке "Лукойл".

Сегодня на любительском и профессиональном уровне большим теннисом в округе занимаются 30 спортсменов. Благодаря новому теннисному корту в недалеком будущем число талантливых теннисистов будет исчисляться сотнями. Глава региона оценил качество теннисного корта и отметил, что оно полностью отвечает международным стандартам.

В. Алекперов подчеркнул, что поддержка спорта является для его компании приоритетом. Привлечение молодежи к активному отдыху способствует стабильной соцатмосфере на тех территориях, где "Лукойл" ведет деятельность. В 60 регионах, где компания представлена, построены уникальные корты, спортивные площадки и бассейны. Далее Алекперов вручил всем спортсменам сертификат на специальное оборудование для тренировок.?

Турнир продлится до 10 июня. Перед ним участники соревнований будут проводить тренировочные игры, а после состоится жеребьевка, согласно которой пройдут официальные матчи, которые стартуют 2 июня.

Напомним, что между властями НАО и компанией "Лукойл" подписано соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает строительные и ремонтные работы социальных объектов, укрепление материально-технической базы, трудоустройство местных жителей, поддержку коренных малочисленных народов Севера.

Справка. "Лукойл-Коми" имеет 87 лицензий на разработку месторождений нефти. Концерн разрабатывает 64 месторождения нефти и одно газовое. По объемам добычи компания занимает 2-е место среди всех дочек "Лукойл". С прошлого города инвестиции компании в производство НАО  и Коми увеличились на 10%.





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