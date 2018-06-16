В Хибинах прошел Арктический ночной забег

Архангельская область >> Спорт >> 16.06.2018

Свою историю марафон "Солнечные ночи" начал с 1982 г. Соревнования организованы для любителей бега и проводятся в формате спортивного уикенда. В нем могут участвовать профессиональные бегуны и любители.

В этом году организаторами забега стали спортивный комитет Апатитов и горадминистрация Кировска.

Арктический забег - это красивое, яркое, уникальное спортивное событие, поскольку соревнования проводятся в ночное время, хоть и в условиях полярного дня. Это отличный повод проверить свою выдержку, спортивную подготовку, насладиться роскошными горными видами и сделать потрясающей красоты фотографии. Именно поэтому мероприятие собирает не только бегунов, но и фотографов и даже художников.

В программе традиционных соревнований два старта. Бегунам со стажем, преодолевшим извилистую горную дорогу с перепадом до 800 м и дистанцией 10,4 км, достаются в подарок: панорама Хибинских гор и плато Расвумчорр.

В этом году организаторы марафона в программу решили добавить открытые соревнования по бегу на шоссе. Маршрут полумарафона пролегал по трассе Апатиты – аэропорт "Хибины".

Отдельное мероприятие марафона - горный забег на 4 км "Солнечные ночи. Lite" с финишем на склоне горы Айкуайвенчорр. Но этот маршрут смогут преодолеть только хорошо физически подготовленные спортсмены.

Но одними забегами программа не ограничилась. Так как они проходили три дня, было время и на экскурсионные подъемы по канатной дороге в Кировске, горные походы и йога. На спортивное мероприятие традиционно приезжают не только участники, но и гости, которых привлекает развлекательный характер мероприятия. Это отличная возможность подышать свежим воздухом, оздоровиться, приучить к здоровому образу жизни всю семью.





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