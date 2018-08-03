В Центре арктического туризма впервые в истории НАО пройдет автослалом

В воскресенье на территории Центра арктического туризма состоится автолслом с выполнением сложных поворотов, разворотов на 180 градусов передним и задним ходом, змейка и мн. др. Все элементы будут выполняться на время.



Показать навыки вождения могут все желающие, женщины и мужчины, для чего нужно наличие прав и технически исправных автомобилей.



Участников автослалома разделят на 3 группы с передним, задним и полным приводами. Основными критериями оценки будут чистота исполнения, время прохождения каждого элемента.



Проверка техсостояния авто и старт тренировочных заездов - в 10:00, соревнования начнутся в 12:30.



Организатором мероприятия стало молодежное движение "Адреналин НАО". В качестве зрителей на автослалом приглашают молодежь, автолюбителей, детей, а также всех тех, кто обожает драйв, скорость, адреналин и любит фильмы "Форсаж". Это будет прекрасный шанс увидеть, что асом в управлении автомобилей может стать каждый, независимо от возраста и крутизны автомобиля, и в НАО такие мастера тоже есть.