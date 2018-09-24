В Кандалакше демонстрировали умение подтягиваться

Мурманская область >> Спорт >> 24.09.2018

На спортплощадке города местные жители умелыми подтягиваниями побили прошлогодний рекорд города.

Так в Кандалакше отметили Всемирный день подтягиваний. На мероприятие пришли 164человека, готовых показать чудеса подтягивания.

В соревнованиях принимали участие женщины и мужчины разных возрастов, но самыми активными оказались подростки, которые занимаются в спортзалах или воркаутом. Общее число подтягиваний превысило 1 тыс.

Максимальным результатом отличился П. Чистяков, подтянувшись на перекладине 31 раз. Серди юных спортсменов выделилась Н. Хорликова (8 лет), сделавшая 12 подтягиваний и Д. Рыков (7 лет) с 7 подтягиваниями. Дети вызвали вострог не только у жюри, но и у зрителей, поскольку их показатели намного превысили показатели некоторых взрослых. Абсолютному рекордсмену и победителю соревнований этого года 31 год, и именно он стал героем Всемирного дня подтягиваний в городе.

В ближайшие дни будут посчитаны  результаты дня по всем городам России, и будет назван абсолютный победитель страны по подтягиванию.





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