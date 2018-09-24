В Кандалакше демонстрировали умение подтягиваться

На спортплощадке города местные жители умелыми подтягиваниями побили прошлогодний рекорд города.



Так в Кандалакше отметили Всемирный день подтягиваний. На мероприятие пришли 164человека, готовых показать чудеса подтягивания.



В соревнованиях принимали участие женщины и мужчины разных возрастов, но самыми активными оказались подростки, которые занимаются в спортзалах или воркаутом. Общее число подтягиваний превысило 1 тыс.



Максимальным результатом отличился П. Чистяков, подтянувшись на перекладине 31 раз. Серди юных спортсменов выделилась Н. Хорликова (8 лет), сделавшая 12 подтягиваний и Д. Рыков (7 лет) с 7 подтягиваниями. Дети вызвали вострог не только у жюри, но и у зрителей, поскольку их показатели намного превысили показатели некоторых взрослых. Абсолютному рекордсмену и победителю соревнований этого года 31 год, и именно он стал героем Всемирного дня подтягиваний в городе.



В ближайшие дни будут посчитаны результаты дня по всем городам России, и будет назван абсолютный победитель страны по подтягиванию.