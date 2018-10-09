В Сыктывкаре пройдут крупные хоккейные турниры

Меньше одного месяца осталось до начала сезона хоккея с мячом в российской Суперлиге. 3 ноября сыграет свой первый матч сыктывкарский "Строитель", который примет хабаровский "СКА". 6 ноября в столицу Коми приедет "Байкал-Энергия" (Иркутск), 9 ноября - встреча с "Енисеем" из Красноярска.



Но для любителей хоккея с мячом в Сыктывкаре сезон начнется раньше. 27 - 30 октября состоится финальная часть Кубка России. 4 лучших команды по его итогам – "СКА" (Хабаровск), красноярский "Енисей", московское "Динамо" и архангельский "Водник" разыграют звание победителя.



Федерация хоккея с мячом не раз доверяла Коми проведение крупных турниров. Это происходит благодаря поддержке республиканского правительства и главы Коми С. Гапликова. Сыктывкарские болельщики соскучились по хоккею и заслужили открыть сезон раньше своих коллег, о чем заявил министр физкультуры и спорта Коми Н. Бережной.



После Кубка России Сыктывкар примет юниорский международный турнир по хоккею с мячом, посвященный 80-летию Ю. Спиридонова. 31 октября - 2 ноября участие в соревнованиях будут кемеровский "Кузбасс", шведского "Юсдал", "Старт" из Нижнего Новгорода и "Водник" из Архангельска.



