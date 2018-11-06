В Архангельске прошел турнир по юкигассен

На стадионе "Труд" встретились поклонники игры юкигассен, зародившейся в конце 80-х годов 20 века в Японии. В Архангельске она приобрела популярность только в 2015 г, тогда же состоялся и первый турнир. С каждым годом игра становится популярнее.



В этот раз играли 9 команд, по 10 человек в каждой. Их главным оружием был снежок, но поскольку снег в городе пока не выпал, его заменил мешочек с наполнителем. Согласно правилам, участники должны выбивать членов команды соперника, пока не будут выбиты все, или захватить флаг противника.



Организаторы состязаний рассказали, что подобные соревнования проводятся в году 4 раза зимой и 3 летом. Эта игра достаточно популярная среди молодежи, а в северных регионах особенно, так как здесь популярно все, что связано со снегом и игрой в снежки. Мини-турниры и командные тренировки и соревнования, которые проводятся еженедельно, не позволяют расслабляться в течение года.