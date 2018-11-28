В Вологде выбирают место для ледовой арены

Вологодская область >> Спорт >> 28.11.2018

Вологжане выбирают одну из 3 территорий, рассматривающиеся для строительства спортивного объекта. Крытый каток на 1 тыс. человек построят в городе в ближайшее время, но с местом пока не определились. Выбрать его могут все жители города путем интернет-голосования на сайте горадминистрации.

Ледовая арена займет 4 тыс. кв. м. на пересечении улиц Конева и ул. Архангельской, в 3-ем Южном микрорайоне или у УСКК "Вологда". Первые 2 варианта предложило правительство области. Инициатива принадлежит губернатору О. Кувшинникову. Он обратился в Минспорта РФ с просьбой выделить деньги в размере 250 млн руб. в качестве субсидии  для строительства. 150 млн руб. выделит  областной бюджет. Третий вариант предложен городскими властями.

Специалисты уже провели оценку всех территорий, и все они соответствуют требованиям размещения спортобъектов, предусматривают проведение коммуникаций и создание необходимой инфраструктуры.

Напомним, что изначально крытый каток планировалось возвести у стадиона "Витязь", но по просьбе ТОС, парковую территорию, где он находится, решили не трогать.

Интернет-голосование закончится 20 декабря, а до 24 декабря будет объявлено решение о месте строительства ледовой арены. Ее построят до 2021 г.





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