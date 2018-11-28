Кубенскую СШ им. А. Клубова в Вологодском районе посетила замначальника Департамента образования Л. Проничева

Школу недавно отремонтировали, заменили оконные, дверные блоки, привели в порядок кровлю, столовую, холл, фасад, коридор первого этажа, туалеты. На это ушло 1,2 млн руб. из федеральной, областной и районной казны. Также кубенская школа стала частью проекта по созданию комфортных условий для занятия спортом. Работы в этом направлении ведутся по поручению губернатора на все территории Вологодчины.



Л. Проничева рассказала, что за 4 года ремонт спортзалов сделали в 78 сельских школах, инвентарем обеспечили 15 стадионов, площадок, закупили спортоборудование для 11 сельских школ. Проектом охвачено 25 районов, а 26 тыс. школьников получили возможность заниматься физкультурой в современных условиях. Стадионы и спортзалы также стали доступны для населения, а спортивных клубов в школах стало в 2 раза больше -74. За это время проект привлек 90,5 млн руб. из бюджетов всех уровней.



В 2019 г. реализация проекта продолжится – отремонтируют 6 спортзалов, создадут спортклубы в 6 школах региона, и в итоге спортом смогут заниматься 900 человек.