Старт "Сыктывкарской лыжни" переносят третий раз

Республика Коми >> Спорт >> 12.12.2018

Старт городского конкурса "Сыктывкарская лыжня" отложили на неделю по причине неподходящих погодных условий. В этом году выпало слишком мало снега, что не дает возможность провести спортивное соревнование. Об этом рассказал на городской планерке в администрации города руководитель Управления спорта области М. Дудников.

Традиционно "Сыктывкарская лыжня" стартует в первые декабрьские выходные, и в этом году начало было запланировано на 1 декабря. Но редкий снежный покров и неудовлетворительное состояние лыжных трасс привели к переносу мероприятия в третий раз.

По условиям конкурса, все лыжники за сезон (декабрь - апрель) обязаны 15 раз пройти дистанцию 5 или 10 км, только в этом случае они могут стать лауреатами "Сыктывкарской лыжни". Наградой им служит памятная атрибутика, суперпризы, розыгрыш которых состоится на закрытии сезона в апреле 2019 г. К участию допускаются лыжники от 7 лет.

Ежегодно 2-3 тыс. горожан выходят на старт, а лауреатами "Сыктывкарской лыжни" становятся сотни спортсменов.

Также в городе к сезону готовятся ледовые катки. Уже залито 6, готовятся еще 3. Все площадки оборудованы освещением.





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