В Петрозаводске пройдут соревнования биатлонистов

21-23 декабря на трассе спорткомплекса "Курган" будут проходить соревнования по биатлону на призы В. Драчева. Это открытые региональные состязания, поэтому в них имеют права принимать участие спортсмены из любых регионов. В этом году на них приедут спортсмены Белоруссии, Санкт-Петербурга, Псковской, Ленинградской, Мурманской, Архангельской областей, Карелии.



Биатлонистам предстоит выявить сильнейших в спринте на дистанциях 4,5 - 10 км с 2 огневыми рубежами, гонке на 7,5 - 15 км с 4 огневыми рубежами. По итогам 2 дней соревнований определятся победители, которых наградят специальными призами от В. Драчева.



Церемония открытия состоится 22 декабря в 12:15. Зрителей также предлагают посетить мероприятие, так как помимо поддержки спортсменов для них подготовят развлекательную программу. Они смогут отведать люда полевой кухни, пострелять в тире, детей ждут зимние забавы и забавные конкурсы. Также всем желающим предложат покататься на лыжах и представить себя в качестве профессионального биатлониста.



