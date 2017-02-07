Московские тренеры фитнес-клуба "X-Fit" проведут трехмесячные курсы для мурманских коллег

Эксперты из Москвы обучают тренеров фитнес-клуба "X-Fit" в Мурманске. Столичные специалисты 3 месяца будут преподавать практику и теорию для тренеров, которые хотят стать инструкторами в крупнейшем спорткомплексе за Полярным кругом. Они будут учиться каждый день по 8 часов и получат исчерпывающие знания о детском фитнесе, тренажерном зале, групповых и водных видах спорта. Каждый блок будет завершаться экзаменом по практике и фитнес-теории в виде теста.



Тренинги нужны для профессиональных инструкторов, но даже у них не у всех есть такие навыки. Мероприятия по обучению стоят очень дорого и всего 2 дня обучения могут потребовать 40 тыс. руб. Для мурманских тренеров курсы проводят бесплатно, а ученики получают стипендию. Такие сказочные условия привлеки к курсам много желающих пройти обучение, а конкурс составил 4 человека на место. Сюда рвались не только новички, только что получившие дипломы тренеров, но и профессионалы с опытом.



Курсы дают возможность подняться в качестве тренировок на новый уровень, а человеку всегда нужно расти. Информация подается в доступном формате, затрагивая тему тенденций в инновационных подходах к тренировкам. Обучение будет приходить в традиционной форме, при возможности ведения диалога и рассмотрения подробных деталей определенных направлений.



После успешного прохождения экзаменов по каждой теме тренер сможет преподавать все направления "X-Fi", от детского до водного. Дополнительную подготовку получат специалисты узкой направленности, медперсонал, помощники инструкторов. Например, получат новые знания тренеры по танцам и всем их разновидностям. Но представители курсов не уточняют, что будет с тренерами, которые успешно сдали экзамены, но на работу в мурманский спорткомплекс так и не попали.

