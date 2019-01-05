В Ухте прошел праздник "На лыжи!"

На базе УРМЗ в рамках спортивного праздника "На лыжи" собрались ухтинцы, гости из других городов Коми, Москвы и Санкт-Петербурга.



На УРМЗ прошли соревнования по лыжным гонкам, инициатором которых стали компании "РУСАЛ" и "En+Group" при поддержке Федерации лыжных гонок РФ. Любой мог зарегистрироваться в лыжных гонках на дистанции 1, 2, 3 км, а призы достались не только победителям и призерам, но и обладателям самых интересных маскарадных костюмов.



Участие в мероприятии приняли 217 человек, 20 из которых были мастерами спорта и 16 кандидатов в мастера. Также в лыжной гонке принимали участие самая маленькая бегунья – 5-летняя девочка и самый возрастной бегун – 71-летний мужчина. Все показали результаты близкие к хорошим.



Тем, кто не силен бегать на лыжах, предлагались веселые старты и всевозможные развлечения. Люди ждали праздника, который в Ухте успел стать традиционным, так как проводится уже второй раз. О нем хорошие отзывы, поэтому люди рады весело и с пользой для здоровья провести время на свежем воздухе.