В столице Поморья проходит первенство Северо-Запада РФ по художественной гимнастике
Центр развития спорта "Норд Арена" в Архангельске стал местом проведения турнира по художественной гимнастике среди девушек. Здесь демонстрируют мастерство владения обручем, мячом, скакалкой, лентой и булавами сотни гимнасток 11 - 15 лет из Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Калининградской областей, Карелии и Коми.
Организаторы турнира - центр спортподготовки "Водник", Федерация художественной гимнастики области.
3 дня спортсменки будут выступать группами и индивидуально. Основные критерии оценки - сложность выполнения и артистичность элементов. Турнир для гимнасток является отборочным на летнюю Спартакиаду учащихся РФ. От Архангельской области на соревнованиях выступают 13 девушек в личном многоборье, 6 - в группах.
17- 18 января соревнования проходили в командный зачет, с сегодняшнего дня 24 лучшие гимнастки соревнуются по программе 1-го взрослого разряда, программе КМС РФ, определяют победителей личного многоборья. Награждения призеров и победителей состоятся завтра.
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