В Сыктывкаре прошел эта ледовых гонок "СуперШип"

Республика Коми >> Спорт >> 04.02.2019

На республиканском стадионе Сыктывкара состоялся 2-й этап Кубка по ледовым трековым гонкам. Гонка оказалась ожесточенной, а лидера было сложно определить, поэтому интрига держалась до самого финала. Ближе к окончанию соревнований у двух гонщиков оказалось поровну набранных баллов, поэтому судьи решили провести решающий заезд между ними, а лучшего объявить победителем. 

Пришлось первое место отдать  местному гонщику М. Кулешову, второе – С. Шерстобитову, третье – Р. Мельникову из Кирова.

Несмотря на -20°C на улице, соревнования пришли посмотреть сотни зрителей, поскольку гонки весьма популярны в городе. Они получила массу адреналина, особенно когда один из гонщиков перевернулся.

Всего в соревнованиях принимали участие 16 спортсменов Кирова, Сыктывкара, Вятки. Им предстояло пройти 4,5 круга. В заезде могли участвовать 4 машины, а не 6, как на первом этапе в январе. На это вынуждены были пойти организаторы по причине погодных условий, так как из-за снежной пыли сложно было следить за гонкой.





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