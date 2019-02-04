В Сыктывкаре прошел эта ледовых гонок "СуперШип"

На республиканском стадионе Сыктывкара состоялся 2-й этап Кубка по ледовым трековым гонкам. Гонка оказалась ожесточенной, а лидера было сложно определить, поэтому интрига держалась до самого финала. Ближе к окончанию соревнований у двух гонщиков оказалось поровну набранных баллов, поэтому судьи решили провести решающий заезд между ними, а лучшего объявить победителем.



Пришлось первое место отдать местному гонщику М. Кулешову, второе – С. Шерстобитову, третье – Р. Мельникову из Кирова.



Несмотря на -20°C на улице, соревнования пришли посмотреть сотни зрителей, поскольку гонки весьма популярны в городе. Они получила массу адреналина, особенно когда один из гонщиков перевернулся.



Всего в соревнованиях принимали участие 16 спортсменов Кирова, Сыктывкара, Вятки. Им предстояло пройти 4,5 круга. В заезде могли участвовать 4 машины, а не 6, как на первом этапе в январе. На это вынуждены были пойти организаторы по причине погодных условий, так как из-за снежной пыли сложно было следить за гонкой.