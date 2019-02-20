Кубок Архангельской области по бодибилдингу состоится 13 апреля

Архангельская область >> Спорт >> 20.02.2019

Спортивную весну по традиции в Архангельске откроет Кубок Архангельской области по бодибилдингу. 13 апреля любители красивого спортивного тела могут прийти в большой зал Ломоносовского ДК Архангельска.

Будут представлены номинаций в разных весовых и ростовых категориях, состоится выступления лучших бодибилдеров-юниоров (до 23 лет), мужчин-мастеров (от 40 лет). Также будет представлен пляжный  и классический бодибилдинг. Особенно порадует зрителей наличие множества женских номинаций: бодифитнес, фитнес-бикини, фит-модели, велнесс-фитнес.

Кубок будет носить открытый характер, поэтому соберет не только лучших представителей номинаций из Архангельской области, но со всей России. В настоящий момент идет прием заявок на участие в турнире.

Структура конкурса предполагает сначала выявление победителей во всех номинациях, потом будут названы имена Абсолютных Чемпионов. Все призеры и победители получат медали и памятные призы, а зрители смогут с ними сфотографироваться и задать интересующие вопросы.





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