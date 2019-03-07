Горнолыжный комплекс может появиться в Коле

Администрация Кольского района планирует создать в г. Кола полноценный горнолыжный комплекс, о чем рассказал глава райадминистрации А. Лихолат. Его могут разместить в Солнечной поляне.



Стоимость работ обойдется в 500 млн руб. Здесь заменят подъемники, так как старая инфраструктура износилась. Сейчас идут поиски инвестора, в чем принимает активное участие региональный комитет по физкультуре и спорту, правительство области. Для сравнения, аналогичный проект в Кировске может обойтись в 40 млрд руб.



Нужно заинтересовать частный капитал, а также включить проект Колы в федеральную программу, которая поможет решить вопрос финансирования. Есть несколько вариантов программ, и нужно выбрать ту, в которой добиться результата будет проще.



Несколько лет назад был разработан интересный проект за счет муниципальных средств, зарезервирована земля, участок для ДЮСШ.

В середине февраля у г. Южная была открыта освещенная лыжная трасса 5 км, но подъемники запускать не стали, поскольку это небезопасно. Но подъемник необходим, так как без него добираться до начала трассы проблематично.