Горнолыжный комплекс может появиться в Коле

Мурманская область >> Спорт >> 07.03.2019

Администрация Кольского района планирует создать в г. Кола полноценный горнолыжный комплекс, о чем рассказал глава райадминистрации А. Лихолат. Его могут разместить в Солнечной поляне.

Стоимость работ обойдется в 500 млн руб. Здесь заменят подъемники, так как старая инфраструктура износилась. Сейчас идут поиски инвестора, в чем принимает активное участие региональный комитет по физкультуре и спорту, правительство области. Для сравнения, аналогичный проект в Кировске может обойтись в 40 млрд руб.

Нужно заинтересовать частный капитал, а также включить проект Колы в федеральную программу, которая поможет решить вопрос финансирования. Есть несколько вариантов программ, и нужно выбрать ту, в которой добиться результата будет проще.

Несколько лет назад был разработан интересный проект за счет муниципальных средств, зарезервирована земля, участок для ДЮСШ.
В середине февраля у г. Южная была открыта освещенная лыжная трасса 5 км, но подъемники запускать не стали, поскольку это небезопасно. Но подъемник необходим, так как без него добираться до начала трассы проблематично.





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