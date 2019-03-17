Моржи собрались в Мурманске на Чемпионате мира и Кубке Арктики

Мурманская область >> Спорт >> 17.03.2019

Мероприятие открылось у Семеновского озера. Для соревнований пришлось освободить воду от кусков льда, очистить ее. Во льду вырезали 25-метровый бассейн, который стал местом соревнования 3-го Чемпионата мира по ледяному плаванию и 1-го Кубка Арктики по ледяному плаванию.

Из 32 страна приехали около 400 спортсменов. Пока у бассейна чествовали спортсменов, у лодочной станции соревновались лыжники.
За право принимать у себя моржей Мурманск сражался с Тюменью, но вышел победителем. Для города это честь принимать закаленных людей, которые пробуют доказать безграничные возможности человека. Чемпионат мира по ледяному плаванию планируют сделать в Мурманске главным зимним праздником региона. Губернатор М. Ковтун отметила, что Мурманск окажет поддержку этому проекту и в будущем, поскольку здесь есть все условия для подобного рода мероприятий.

Основатель ледяного плавания из ЮАР Р. Баркай выразил надежду, что когда-нибудь этот вид спорта станет олимпийской дисциплиной. Он выразил благодарность организаторам за мероприятие и за хлеб и соль, которым традиционно встречает гостей в России.





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